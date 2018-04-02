Ещё двое арестованных по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подали апелляции

Арестованные в рамках дела о пожаре глава компании "Системный интегратор" (компания — разработчик системы противопожарной безопасности в торговом центре) Игорь Полозиненко и ответственный за монтаж и исправность сигнализации сотрудник Александр Никитин подали апелляции на решение суда об их аресте.