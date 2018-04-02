Ещё двое арестованных по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подали апелляции
Ранее заключение под стражу обжаловала арендатор торгового центра Надежда Судденок.
Арестованные в рамках дела о пожаре глава компании "Системный интегратор" (компания — разработчик системы противопожарной безопасности в торговом центре) Игорь Полозиненко и ответственный за монтаж и исправность сигнализации сотрудник Александр Никитин подали апелляции на решение суда об их аресте.
Глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна, отметили в Заводском райсуде Кемерова.
Ранее заключение под стражу обжаловала арендатор печально известного торгового центра Надежда Судденок.
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл пожар. В результате него погибло 64 человека, около 80 пострадали.