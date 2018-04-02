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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 11:38

Ещё двое арестованных по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подали апелляции

Ранее заключение под стражу обжаловала арендатор торгового центра Надежда Судденок.

Арестованные в рамках дела о пожаре глава компании "Системный интегратор" (компания — разработчик системы противопожарной безопасности в торговом центре) Игорь Полозиненко и ответственный за монтаж и исправность сигнализации сотрудник Александр Никитин подали апелляции на решение суда об их аресте.

Глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна, отметили в Заводском райсуде Кемерова.

Ранее заключение под стражу обжаловала арендатор печально известного торгового центра Надежда Судденок.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл пожар. В результате него погибло 64 человека, около 80 пострадали.

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Анна Стрельцова
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