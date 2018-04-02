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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 09:41

Xiaomi в апреле выпустит геймерский смартфон и запустит новую социальную сеть

В Сети не раз появлялась информация, что компания Xiaomi планирует выпустить смартфон для геймеров Black Shark, а его созданием занята дочерняя компания с одноимённым названием.

Фото: &copy; REUTERS/Jason Lee

Фото: © REUTERS/Jason Lee

Работать новое устройство будет под управлением процессора Snapdragon 845. Всего будет три модификации: 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб. Также геймерский смартфон получит ёмкий аккумулятор с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Телефон получит название Xiaomi Black Shark. Он будет работать под управлением операционной системы Android 8 Oreo, и его премьера может состояться уже в этом месяце.

Среди особенностей Xiaomi Black Shark — дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Также телефон получит приложение Shark Space, представляющее собой своеобразную социальную сеть для геймеров, где можно приглашать друзей в игру и делиться игровыми достижениями.

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Сергей Сурепин
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