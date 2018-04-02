Xiaomi в апреле выпустит геймерский смартфон и запустит новую социальную сеть

Работать новое устройство будет под управлением процессора Snapdragon 845. Всего будет три модификации: 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб. Также геймерский смартфон получит ёмкий аккумулятор с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Телефон получит название Xiaomi Black Shark. Он будет работать под управлением операционной системы Android 8 Oreo, и его премьера может состояться уже в этом месяце.