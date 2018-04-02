Twitch забанил пьяного стримера за расизм во время трансляции
Популярного комментатора по Counter-Strike: Global Offensive Мэттью Тривета заблокировали за расистские высказывания.
Геймер известен под псевдонимом Sadokist. Инцидент произошёл во время трансляции самой популярной игры 2017 года — PUBG.
Комментатор оскорблял людей, называя их неграми. Также посоветовал одному из участников сообщества покончить жизнь самоубийством.
Может быть, наденешь ремень на шею и спрыгнешь со скалы. Это будет лучше для всех нас.
Мэттью Тривет
Позже оказалось, что 29-летний комментатор праздновал свой день рождения и был очень пьян, когда оскорблял людей. В результате своей выходки Sadokist забанила площадка Twitch, поэтому теперь он не может вести трансляции на этой платформе.