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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 10:46

Twitch забанил пьяного стримера за расизм во время трансляции

Популярного комментатора по Counter-Strike: Global Offensive Мэттью Тривета заблокировали за расистские высказывания.

Фото &copy; Twitter/Matthew Trivett.
Фото © Twitter/Matthew Trivett.

Геймер известен под псевдонимом Sadokist. Инцидент произошёл во время трансляции самой популярной игры 2017 года — PUBG.

Комментатор оскорблял людей, называя их неграми. Также посоветовал одному из участников сообщества покончить жизнь самоубийством.

Может быть, наденешь ремень на шею и спрыгнешь со скалы. Это будет лучше для всех нас.

Мэттью Тривет

Позже оказалось, что 29-летний комментатор праздновал свой день рождения и был очень пьян, когда оскорблял людей. В результате своей выходки Sadokist забанила площадка Twitch, поэтому теперь он не может вести трансляции на этой платформе.

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Сергей Сурепин
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