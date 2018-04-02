Генеральный директор Nvidia признал провал. Видеокарт на всех не хватит

Мы должны приблизиться к удовлетворению требований рынка. В настоящее время мы никак не приблизились к этому, поэтому нам просто нужно продолжать работать

Вывод из слов руководителя Nvidia: цены на видеокарты снизятся нескоро. По словам Жэньсюня, вездесущие майнеры представляют лишь небольшой объём рынка.

Геймеры до сих пор остаются главными потребителями видеокарт. Однако на рынке появился ещё один потребитель мощностей видеокарт — системы для машинного обучения, а также исследований искусственного интеллекта, которые набирают обороты в последнее время.