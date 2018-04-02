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Опубликовано 2 апреля 2018, 11:50

Культовый "Властелин колец" теперь доступен для игры

Энтузиасты добились того, что популярная вселенная перебралась в стратегическую игру Total War: Attila.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/GameSpot

Скриншот видео: youtube.com/GameSpot

Группа авторов модификаций выпустила альфа-версию "Рассвета Мордора" для Total War: Attila. Теперь в стратегии появилась вселенная романа "Властелин колец".

По словам разработчиков, пока многие из запланированных вещей не работают. Сейчас команда в активном поиске новых сотрудников, которые позволят как можно быстрее завершить процесс работы над модификацией.

Всего в игре должно появиться 19 фракций из "Властелина колец".

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Сергей Сурепин
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