Культовый "Властелин колец" теперь доступен для игры
Энтузиасты добились того, что популярная вселенная перебралась в стратегическую игру Total War: Attila.
Скриншот видео: youtube.com/GameSpot
Группа авторов модификаций выпустила альфа-версию "Рассвета Мордора" для Total War: Attila. Теперь в стратегии появилась вселенная романа "Властелин колец".
По словам разработчиков, пока многие из запланированных вещей не работают. Сейчас команда в активном поиске новых сотрудников, которые позволят как можно быстрее завершить процесс работы над модификацией.
Всего в игре должно появиться 19 фракций из "Властелина колец".