Создатели Pokemon Go лишились 1,5 миллиона долларов из-за провального фестиваля
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Разработчики, которые провели тематическое мероприятие, должны будут возместить ущерб всем посетителям фестиваля.
Суд Чикаго вынес вердикт по групповому иску против фирмы Niantic. В июле прошлого года компания провела фестиваль Pokemon Go. Посетители остались недовольны организацией мероприятия и подали на компанию в суд — они потребовали компенсацию.
В итоге разработчиков обязали выплатить 1,575 миллиона долларов. В эту сумму вошли авиабилеты, номера в отелях, оплата парковок, аренда автомобилей и другие траты участников.
Напомним, изначально организаторы хотели компенсировать только траты на входные билеты. Однако многим этого оказалось недостаточно, так как они прилетели из других штатов и даже стран.
Сам же фестиваль проходил 22 июля. Посетители остались недовольны организацией мероприятия и техническими неполадками, из-за которых приложение работало некорректно.