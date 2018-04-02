Ромео для Бузовой. Объявлен кастинг на участие в женской версии "Холостяка"

Ранее сообщалось, что певица и ведущая решила искать себе вторую половину через реалити-шоу.

Певица и ведущая Ольга Бузова действительно будет искать себе пару через женскую версию шоу "Холостяк". Это стало известно накануне, однако тогда поклонники певицы сочли это первоапрельской шуткой. Так вот, ТНТ перешёл к серьёзным мерам и объявил кастинг, сообщает телеграм-канал Super.

— На данный момент объявлен кастинг в шоу, — подтвердили новость в пресс-службе телеканала.

Ищут амбициозных претендентов от 18 до 40 лет. Попытать своё счастье могут люди различных специальностей и с разными увлечениями. Единственное условие — быть холостым. Заполнить анкету можно на сайте.

Отметим, что Ольга станет первой девушкой в России, которая будет искать себе пару через "женскую версию" нашумевшего шоу. Напомним, во время проекта на героя претендуют сразу несколько участников. Главная цель — обаять, влюбить в себя и пройти в следующий этап. Главным "призом" проекта становится рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.

Напомним, футболист Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова официально развелись в конце декабря 2016 года. Вскоре после этого спортсмен закрутил роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко. Некоторое время назад влюблённые поженились.