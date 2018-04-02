Москалькова заявила, что Трамп отказался помиловать лётчика Ярошенко

В администрации американского лидера сообщили, что приговор был вынесен "законно и обоснованно".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что получила из США ответ на письмо по поводу приговорённого к 20 годам заключения лётчика Константина Ярошенко от имени президента Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".

— К сожалению, я получила ответ от заместителя секретаря от имени президента США Трампа, в котором он сообщает, что расследование велось с соблюдением демократических правил, Ярошенко осуждён законно и обоснованно и он не находит оснований для его помилования, — сообщила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что планирует снова обратиться к компетентным органам США по вопросам условий содержания в тюрьме Константина Ярошенко.

Ранее Москалькова направила обращение американскому президенту Дональду Трампу в защиту прав Ярошенко.

Напомним, российского пилота Константина Ярошенко приговорили в 2011 году в Соединённых Штатах к 20 годам заключения. Его арестовали в мае 2010 года по подозрению в планах переправить крупную партию кокаина.