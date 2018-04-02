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Опубликовано 2 апреля 2018, 17:17

Москва зеркально ответила Черногории из-за высылки российского дипломата

Фото: &copy;Flickr/Nico Trinkhaus

Фото: ©Flickr/Nico Trinkhaus

Москва объявила о введении зеркальных мер в отношении Черногории, которая выслала одного российского дипломата в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

— Послу страны Рамизу Башичу была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства, — указывается в сообщении.

Напомним, 28 марта Черногория объявила о выдворении одного российского дипломата, а также об отзыве своего согласия на деятельность в стране почётного консула РФ.

Напомним, ряд стран Европейского союза, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о выдворении в общей сложности более 100 дипломатов РФ из-за дела Скрипаля. Россия в их отношении приняла ответные меры.

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Екатерина Михайлова
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