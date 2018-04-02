За последнюю неделю в регионе зарегистрировано свыше 20 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что выше порогового значения на 51,5%.

Как сообщает сайт местного Роспотребнадзора, в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ занятия приостановлены в 248 школах Саратова, в Балаковском, Энгельсском и Марксовском районах, в 16 детских садах и 29 учреждениях профессионального образования на территории региона. Вынужденные каникулы продолжатся и в вузах на территории крупнейших областных городов (в Саратове, Энгельсе и Балакове).

Карантин продлён до следующего понедельника, 9 апреля.

Отметим, что многие школы прервали свою работу из-за эпидемии ещё 21 марта и не возобновили занятия до сих пор.