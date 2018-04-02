В Госдуме назвали "плевком в душу ветеранов" законопроект Рады о флаге ОУН-УПА

В случае принятия документа знамя украинских националистов будет вывешиваться на зданиях государственных органов власти Украины.

Находящийся на рассмотрении в Верховной раде Украины законопроект о легализации знамени "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА) является сознательным оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны и плевком в душу ветеранов. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

— И хотя большая часть советских ветеранов, проживающих на территории современной Украины, воспримет это как плевок в душу, киевская власть для себя уже установила рамки идеологии "новой Украины" — без советского прошлого, без российских корней, без жалости к тем, кто этого не признаёт, — приводит слова Белика РИА "Новости".

Российский депутат выразил надежду, что всё же благоразумные граждане Украины не позволят принять подобный закон. В противном случае подобными с виду незначительными изменениями киевский режим изменит всю Украину.

— Что в конце этого пути — новое фашиствующее государство в центре Европы или страна, окончательно разорванная на части идеологическими противоречиями? В любом случае подобные законодательные инициативы — ещё тревожный сигнал из соседнего государства, — отметил депутат.

Напомним, что боевики ОУН в годы Великой Отечественной войны совершали массовые убийства польского и смешанного населения Волыни, Полесья и Восточной Галиции, русского и белорусского населения на территориях современных Украины и Белоруссии, входили в состав охранных и карательных батальонов нацистов, в том числе принимали участие в боях против советских войск. По разным оценкам жертвами украинских националистов стали около ста тысяч мирных жителей, среди которых женщины и дети.