Не в службу, а в ренту. Как главный пожарный Кемерова зарабатывает арендой

Оглавление Генерал-рантье Лучше бы генерал думал о другом

Пожар в кемеровском ТРК "Зимняя вишня" начали тушить лишь через час после того, как огонь стал распространяться. Поначалу прибыло лишь несколько расчётов без достаточного количества оборудования. Случившееся показало низкий уровень подготовки местных спасателей и бросило пятно на главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Теперь в региональное МЧС пришли следователи СКР, которые будут выяснять, кто давал разрешение на работу ТРК "Зимняя вишня", насколько быстро и правильно реагировали пожарные Кемерова. Будут вопросы и к генералу Мамонтову: где он находился во время пожара в ТРК, как организовал работу подчинённых, как он вообще служил и чем зарабатывал.

Генерал-майору, похоже, некогда следить за соблюдением нормативов и служебных инструкций своими подчинёнными, потому что у него есть другие заботы — большое хозяйство из нескольких квартир, домов и земельных участков. Лайф выяснил, что его семья в разное время владела четырьмя квартирами и двумя особняками в Кемеровской области. Часть из них он сдаёт в аренду. Стоимость всех владений чиновника-рантье, включая внедорожник Land Cruiser, составляет около 25 млн рублей, что вызывает вопросы, учитывая его ежемесячную зарплату в 140 тыс.

Генерал-рантье

Начальник МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов по уровню личного комфорта в быту переплюнет, должно быть, некоторых кемеровских бизнесменов.

У генерала Мамонтова важная работа: он курирует пожарные проверки в компаниях и организациях всего региона, может одним лишь росчерком пера разрешить или обрушить любой бизнес. Но за всю эту хлопотную работу он официально получает 1,7 млн рублей в год, поэтому, чтобы купить квартиры и особняки, Мамонтову пришлось бы работать 14 лет без отдыха.

О пожаре в ТЦ, который тушили подчинённые генерала, его родители рассказывают так:

— Это для всех такая беда. Тем более у меня сын с этой работой связан. Да что я могу сделать? К счастью, там не было наших никого, не было моих близких, — рассказывает Лайфу мама генерала, Галина Михайловна. — Ну всё равно жалко деток и взрослых. Я даже не смогла поехать туда возложить цветы. Заболела. Температура.

Галина Мамонтова стоит в дверях собственной квартиры на бульваре Строителей. Это одна из самых широких магистралей Кемерова, почти в центре города. Стоит квартира выше, чем в среднем по городу, — 2,2 миллиона при площади в 60 квадратов. Дом — типовая двенадцатиэтажка серого окраса.

Квартира на бульваре Строителей, 6. Фото: © L!FE

По скупому рассказу Галины Михайловны выходит, что сын приезжает к ней нечасто и мало рассказывает ей о своей трудной службе.

— Заехать ему некогда, всё "нет, мама, нет". Он на службе. Но при этом помогает: и продукты, и всё, что надо, попрошу, — продолжает пенсионерка. — Если что, я к дочке бегаю. Потому что дочка недалеко живёт, две остановки отсюда.

Вероятнее всего, Галина Михайловна говорит о квартире на проспекте Ленина, 152в. Там на 62 квадратных метрах живёт некая Анастасия Соснина. Отчество у неё такое же, как и имя отца генерала, — Сергеевна. Поэтому, возможно, Соснина и есть сестра генерала Мамонтова.

Квартира на проспекте Ленина, 152в. Фото: © L!FE

Она живёт в длинном, советской постройки девятиэтажном доме, выпяченным под прямым углом. Как и большинство построек в Кемерове, это простой функциональный дом без изысков. Квартира здесь стоит столько же, сколько и жильё матери, — 2,2 млн — не выше и не ниже среднего по городу.

Но куда дороже обошёлся семье самый дорогой объект недвижимой коллекции — трёхэтажный особняк на окраине Кемерова. Он поистине огромен — полтысячи квадратных метров, плюс подземный гараж, хозблок и гараж. Коттеджем единолично владеет сам Александр Мамонтов. Стоит он на земельном участке в пятнадцать соток, а рядом — ещё один такой же, принадлежащий его матери.

Выполненный из кирпича, со множеством окон в простом и строгом стиле, особняк только по кадастру стоит 10,5 млн. Однако эксперты говорят, что по факту его цена может быть раза в полтора выше.

Трёхэтажный особняк генерала. Фото: © L!FE

— Думаю, максимальная цена коттеджа — 15–18 миллионов, с отделкой и всеми работами, — считает гендиректор агентства "Центр загородной недвижимости" Сергей Ганусов. — Оцинкованный забор, всё крайне просто, в том числе окружение.

Однако даже эта простота для уровня доходов генерала слишком высока по цене. Чтобы его приобрести со своим среднегодовым доходом в 1,5–1,7 млн, генералу пришлось бы копить 10 лет, не тратя ни копейки на еду и другие нужды. Теоретически они могли бы жить на зарплату жены — 440 тысяч рублей в год, или по 36 тысяч в месяц. На семью из четырёх человек (у генерала два сына школьного возраста) эта цифра выглядит весьма скромно.

Но и этот сценарий выглядит маловероятным, ведь супруга генерала, Лейла Мамонтова, потратила часть денег на покупку квартиры на Ленинградском проспекте за 1,5 млн рублей. Правда, много лет назад она её продала.

Мамонтов сейчас в основном и живёт в своём особняке. Об этом Лайфу рассказала соседка генерала по другой квартире, расположенной на Московском проспекте.

Особняк с высоты птичьего полёта. Фото © L!FE

— Мамонтовы <...> ремонт делают в квартире. Они временно где-то в коттедже живут. Второй месяц делают ремонт. Пыль тут такая каждый день из-за них, — жалуется соседка. — Трёхкомнатная квартира у них.

Наблюдательные соседи рассказали, что генерал, несмотря на свой пост, ведёт обычный образ жизни.

— Есть такие, которые власть почуют и нос задерут, он нет. Здороваются всегда, вежливые. Сыновья с ними живут, они же в школу ходят. Один девятый класс заканчивает, второй — класс пятый или шестой. Их сын даже как-то накосячил с другом, так его отец перед всем двором в краску вгонял. Он строго с ними, нормальный мужик, — утверждает сосед.

Квартира на проспекте Ленина, 164 Фото © L!FE

Здесь, на Московском проспекте, семья генерала живёт в угловом девятиэтажном доме с чем-то наподобие витражей на окнах. Здесь же, всего в паре кварталов, на проспекте Ленина, 164, — источник дополнительных доходов генеральской семьи. Ещё одну квартиру в этом доме площадью 50 квадратных метров генеральская родня сдаёт в аренду. Стоимость самой квартиры — около 2 млн рублей, а в месяц с аренды можно получить до 20 тысяч. Скромнее всего выглядят активы генеральской жены. Согласно декларации о доходах за 2016 год, она владеет одной третьей долей в квартире мужа и машиной "КИА-Рио". Другую, на Ленинградском проспекте, она продала более 15 лет назад .

Также Мамонтовы продали и свою вторую фазенду — в небольшой деревне Катково, что в 70 километрах от Кемерова. В середине нулевых оказался продан и земельный актив — участок в садоводческом товариществе "Родничок", которым владела мать пожарного. Сейчас в "Родничке" у семьи остался небольшой участок площадью 5 соток. Всего же под управлением семьи в разные годы находилось до 11 объектов недвижимости общей стоимостью более 25 млн рублей.

Лучше бы генерал думал о другом

Фото: © РИА Новости/Максим Киселев

В понедельник МЧС России передало в Следственный комитет всю документацию о том, когда их сотрудники и спецтехника приехали на пожар в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове и как они там действовали. У выживших в трагическом пожаре людей и у родственников погибших есть много вопросов к пожарным, которые, как они утверждают, приехали только через 15 минут, когда один из залов кинотеатра вовсю горел. В этой связи пострадавшие обратились в Следственный комитет с просьбой проверить действия МЧС.

Во вторник следователи начали работу в региональном МЧС и ЦУКС.

Следователи опрашивают дежурных и собирают все документы по "Зимней вишне". Больше всего их интересует, кто из пожарных чиновников принимал и проверял объект, кто за ним следил, а также как сработали спасатели в день трагедии. МЧС до сих пор юлит и утверждает, что не давало разрешения на работу ТРК. Однако никто из МЧС не выходил в суд, чтобы закрыть опасный объект.

Паблик Mash сегодня опубликовал хронологию работы сил МЧС на пожаре в "Зимней вишне". Как выяснилось, первый вызов на пожар в службу 112 поступил в 16:00. Охрана ТЦ передала СКР доказательство — мобильный телефон, с которого и был вызов.

Ближайшая к "Зимней вишне" пожарная часть находится на Угловой улице — это всего 2400 метров, которые можно преодолеть за пару-тройку минут.

Судя по видео с внешних камер ТЦ "Зимняя вишня", первая бригада приезжает только в 16:15. Машина стоит на месте 4 минуты, а затем уезжает за здание.

В 16:18 приезжает вторая пожарная машина. Она стоит 5 минут, а затем уезжает. В 16:20 группа пожарных заходит в ТЦ. В 16:28 прибывают ещё три специальные машины. В 17:00 начинается тушение пожара. В 17:29 МЧС впервые поднимает кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон. Если бы пожарные приехали раньше, жертв было бы значительно меньше.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В МЧС утверждают обратное — мол, приехали вовремя, сразу стали тушить пожар и спасать людей. Сначала в справке о проделанной работе МЧС отчиталось, что вызов о пожаре поступил в 16 часов 10 минут. А сегодня в документах, которые МЧС передало в СКР, уже говорится, что сигнал от очевидца поступил в 16:04, а в 16:09 на место прибыли первые пожарные расчёты и сразу же приступили к спасению людей.