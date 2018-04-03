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Опубликовано 2 апреля 2018, 23:19

В США в возрасте 102 лет умер разведчик, шпионивший за гражданами СССР

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

Выйдя на пенсию, Айзексон издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя". В ней он назвал себя первым шпионом времён холодной войны.

Разведчик времён холодной войны Ирвинг Айзексон, который шпионил за советскими гражданами и передвижениями советских войск в ГДР, умер в США в возрасте 102 лет. Об этом пишет Portland Press Herald.

По словам его родных, американский шпион скончался на прошлой неделе в хосписе города Оберн штата Мэн.

Во время Второй мировой войны Айзексон работал в Британии на Управление стратегических служб, на базе которого затем создали ЦРУ. После войны разведчик попал в ГДР, где занимался слежкой за советскими гражданами и солдатами.

Выйдя на пенсию, Айзексон издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя". В ней он назвал себя первым шпионом времён холодной войны.

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Андрей Довлатов
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