В США в возрасте 102 лет умер разведчик, шпионивший за гражданами СССР

Выйдя на пенсию, Айзексон издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя". В ней он назвал себя первым шпионом времён холодной войны.

Разведчик времён холодной войны Ирвинг Айзексон, который шпионил за советскими гражданами и передвижениями советских войск в ГДР, умер в США в возрасте 102 лет. Об этом пишет Portland Press Herald.

По словам его родных, американский шпион скончался на прошлой неделе в хосписе города Оберн штата Мэн.

Во время Второй мировой войны Айзексон работал в Британии на Управление стратегических служб, на базе которого затем создали ЦРУ. После войны разведчик попал в ГДР, где занимался слежкой за советскими гражданами и солдатами.