Геймер пришёл в ярость, так как получил снимки голой девушки прямо во время игры

Ситуация произошла с 36-летним Кофи Едоа-Айду из графства Девон (Великобритания). Молодой человек просто играл в FIFA 18 на своей PS4, но начал получать сообщения от незнакомой девушки, которая спросила, сколько парню лет.

Геймер не отвечал. Вместо этого он предложил девушке сыграть с ним в виртуальный футбол. После этого девушка неожиданно начала слать ему огромное количество своих интимных фотографий.

Позже оказалось, что учётная запись принадлежит одной паре, которая увлекается веб-камом. Пара любит проводить время, показывая свои персональные фотографии и видео незнакомцам в Сети.