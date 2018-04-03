Геймер пришёл в ярость, так как получил снимки голой девушки прямо во время игры
Владелец игровой консоли PlayStation 4 пожаловался, что во время игры неизвестная девушка начала переписываться с ним. А после отправила свои обнажённые фотографии.
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Ситуация произошла с 36-летним Кофи Едоа-Айду из графства Девон (Великобритания). Молодой человек просто играл в FIFA 18 на своей PS4, но начал получать сообщения от незнакомой девушки, которая спросила, сколько парню лет.
Геймер не отвечал. Вместо этого он предложил девушке сыграть с ним в виртуальный футбол. После этого девушка неожиданно начала слать ему огромное количество своих интимных фотографий.
Позже оказалось, что учётная запись принадлежит одной паре, которая увлекается веб-камом. Пара любит проводить время, показывая свои персональные фотографии и видео незнакомцам в Сети.
При этом геймер расстроился, что ему пришлось получить эти фото. Дело в том, что у него есть супруга. Геймер считает, что его жена могла неправильно понять ситуацию, если бы увидела это. Также игровой консолью пользуется семилетний сын Фрэнсис, который теперь не защищён от подобных происшествий.