Создатели Half-Life пытаются "убить" собственную игровую приставку
Компания Valve удалила из сервиса цифровой дистрибуции Steam раздел с игровой приставкой Steam Machine.
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Это устройство в прошлом позиционировалось фирмой как игровая система. Гаджет предназначался для геймеров. Однако приставка так и не прижилась среди игроков.
Valve в 2015 году предложила миру новую экосистему. Она состояла из мини-компьютера Steam Machine, геймпада Steam Controller и операционной системы SteamOS. Разработчики изменили работу сервиса, чтобы стать ближе к геймерам.
Несмотря на все попытки Valve, компании не удалось сделать так, чтобы устройство стало популярным. Это связано с задержками поставок, высокой стоимостью и неудобной операционной системой.