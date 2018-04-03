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Регион
Опубликовано 3 апреля 2018, 09:53

Создатели Half-Life пытаются "убить" собственную игровую приставку

Компания Valve удалила из сервиса цифровой дистрибуции Steam раздел с игровой приставкой Steam Machine.

Фото &copy; Valve Software

Фото © Valve Software

Это устройство в прошлом позиционировалось фирмой как игровая система. Гаджет предназначался для геймеров. Однако приставка так и не прижилась среди игроков.

Valve в 2015 году предложила миру новую экосистему. Она состояла из мини-компьютера Steam Machine, геймпада Steam Controller и операционной системы SteamOS. Разработчики изменили работу сервиса, чтобы стать ближе к геймерам.

Несмотря на все попытки Valve, компании не удалось сделать так, чтобы устройство стало популярным. Это связано с задержками поставок, высокой стоимостью и неудобной операционной системой.

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Сергей Сурепин
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