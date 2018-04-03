Создатели Half-Life пытаются "убить" собственную игровую приставку

Это устройство в прошлом позиционировалось фирмой как игровая система. Гаджет предназначался для геймеров. Однако приставка так и не прижилась среди игроков.

Valve в 2015 году предложила миру новую экосистему. Она состояла из мини-компьютера Steam Machine, геймпада Steam Controller и операционной системы SteamOS. Разработчики изменили работу сервиса, чтобы стать ближе к геймерам.