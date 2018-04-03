Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля 2018, 10:28

Разработчики впервые показали грудь и лицо Лары Крофт из новой игры

Фото &copy; Square Enix

Фото © Square Enix

Компания Square Enix опубликовала в Сети лицо главной расхитительницы гробниц из новой игры Shadow of the Tomb Raider.

Соответствующие изображения появились в официальном "твиттере" Tomb Raider. На фото — вооружённая до зубов Лара Крофт.

Также под фотографией разработчики поздравили игровое сообщество с этим событием, ведь оно наконец смогло увидеть обновлённый образ главной героини. Несмотря на то что о существовании игры известно было ещё с ноября 2016 года, официально её анонсировали только недавно.

Выход новой игры запланирован на 14 сентября 2018 года. Боевик доступен будет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Лара Крофт
  • tombraider
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar