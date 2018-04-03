Разработчики впервые показали грудь и лицо Лары Крофт из новой игры
Фото © Square Enix
Компания Square Enix опубликовала в Сети лицо главной расхитительницы гробниц из новой игры Shadow of the Tomb Raider.
Соответствующие изображения появились в официальном "твиттере" Tomb Raider. На фото — вооружённая до зубов Лара Крофт.
Experience Lara Croft's defining moment as she becomes the #TombRaider.— Tomb Raider (@tombraider) March 30, 2018
Stay tuned for our full reveal event on April 27th. pic.twitter.com/WRvJ7qDSA3
Также под фотографией разработчики поздравили игровое сообщество с этим событием, ведь оно наконец смогло увидеть обновлённый образ главной героини. Несмотря на то что о существовании игры известно было ещё с ноября 2016 года, официально её анонсировали только недавно.
Выход новой игры запланирован на 14 сентября 2018 года. Боевик доступен будет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.