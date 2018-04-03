Госдума предложила ввести санкции против Риги из-за запрета обучения на русском
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В частности, речь идёт об ограничении финансовых операций и туризма и изменении таможенных пошлин.
Депутаты Госдумы предложили ввести санкции против Риги из-за решения Латвии перевести русские школы на латышский язык обучения. Парламентарии отмечают, что латвийские власти нарушают права русскоязычных граждан, принимая подобные законы.
— Власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности, — говорится в заявлении депутатов.
В ответ парламентарии предлагают изменить таможенные пошлины, ограничить или полностью запретить финансовые операции и туризм, а также прекратить или приостановить торговые договоры.
Отмечается, что депутаты Госдумы хотят направить заявление в Кабмин, ООН, ОБСЕ и сейм Латвии.
2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе русских школ на латышский язык обучения.