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Опубликовано 3 апреля 2018, 15:14

Госдума предложила ввести санкции против Риги из-за запрета обучения на русском

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В частности, речь идёт об ограничении финансовых операций и туризма и изменении таможенных пошлин.

Депутаты Госдумы предложили ввести санкции против Риги из-за решения Латвии перевести русские школы на латышский язык обучения. Парламентарии отмечают, что латвийские власти нарушают права русскоязычных граждан, принимая подобные законы.

— Власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности, — говорится в заявлении депутатов.

В ответ парламентарии предлагают изменить таможенные пошлины, ограничить или полностью запретить финансовые операции и туризм, а также прекратить или приостановить торговые договоры.

Отмечается, что депутаты Госдумы хотят направить заявление в Кабмин, ООН, ОБСЕ и сейм Латвии.

2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе русских школ на латышский язык обучения.

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Янковская Ольга
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