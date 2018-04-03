Ноутбук Acer для геймеров первым получит новый процессор Intel

Новинкой стала модель Acer Nitro 5. Этот ноутбук дебютировал в мае прошлого года и после уже успел получить обновление.

Компания установила в гаджет шестиядерные Core i7, а таких всего два: Core i7-8850H и Core i7-8750H. Они достаточно похожи по параметрам и получили идентичную цену, так что особой разницы для потребителей не будет.

Новые модификации также получат видеокарту GeForce GTX 1050 Ti — максимально возможную для Nitro 5. В качестве накопителя можно будет использовать SSD-диск на 512 гигабайт. Также производитель использует 32 гигабайта оперативной памяти.