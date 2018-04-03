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Опубликовано 3 апреля 2018, 13:32

Ноутбук Acer для геймеров первым получит новый процессор Intel

Разработчики первыми успели официально анонсировать ноутбук с только что представленными шестиядерными процессорами Intel Coffee Lake.

Фото &copy; Acer

Фото © Acer

Новинкой стала модель Acer Nitro 5. Этот ноутбук дебютировал в мае прошлого года и после уже успел получить обновление.

Компания установила в гаджет шестиядерные Core i7, а таких всего два: Core i7-8850H и Core i7-8750H. Они достаточно похожи по параметрам и получили идентичную цену, так что особой разницы для потребителей не будет.

Новые модификации также получат видеокарту GeForce GTX 1050 Ti — максимально возможную для Nitro 5. В качестве накопителя можно будет использовать SSD-диск на 512 гигабайт. Также производитель использует 32 гигабайта оперативной памяти.

Минимальная конфигурация ноутбука обойдётся в 750 долларов.

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Сергей Сурепин
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