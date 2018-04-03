Самый популярный баскетболист в мире теперь руководит киберспортивной командой
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Шакил О'Нил стал генеральным менеджером "Сакраменто" в популярной компьютерной игре.
Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" и член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил теперь руководит командой Сакраменто Кингз" в компьютерной игре NBA 2K. Он занял должность генерального менеджера команды.
Легендарный баскетболист будет работать с киберспортивной командой, которая представляет "Сакраменто" в новой виртуальной спортивной лиге NBA 2KeLeague. Первый сезон начинается в этом году.
Шакил станет советником команды и поможет ей набирать геймеров на драфте виртуальной лиги.