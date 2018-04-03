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Регион
Опубликовано 3 апреля 2018, 13:01

Самый популярный баскетболист в мире теперь руководит киберспортивной командой

Фото &copy; Flickr/Cubahora

Фото © Flickr/Cubahora

Шакил О'Нил стал генеральным менеджером "Сакраменто" в популярной компьютерной игре.

Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" и член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил теперь руководит командой Сакраменто Кингз" в компьютерной игре NBA 2K. Он занял должность генерального менеджера команды.

Легендарный баскетболист будет работать с киберспортивной командой, которая представляет "Сакраменто" в новой виртуальной спортивной лиге NBA 2KeLeague. Первый сезон начинается в этом году.

Шакил станет советником команды и поможет ей набирать геймеров на драфте виртуальной лиги.

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Сергей Сурепин
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