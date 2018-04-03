Самый популярный баскетболист в мире теперь руководит киберспортивной командой

Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" и член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил теперь руководит командой Сакраменто Кингз" в компьютерной игре NBA 2K. Он занял должность генерального менеджера команды.

Легендарный баскетболист будет работать с киберспортивной командой, которая представляет "Сакраменто" в новой виртуальной спортивной лиге NBA 2KeLeague. Первый сезон начинается в этом году.