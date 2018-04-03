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Регион
Опубликовано 3 апреля 2018, 15:48

Госдума одобрила закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования

Фото: &copy; flickr/Jussi-Pekka Erkkola

Фото: © flickr/Jussi-Pekka Erkkola

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли законопроект о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Отмечается, что на такие билеты устанавливаются специальные тарифы.

Из закона следует, что деньги за невозвратные билеты можно получить только в ряде случаев. Речь идёт об опоздании на поезд из-за болезни, несчастном случае, смерти члена семьи. При этом любой из перечисленных случаев должен быть подкреплён документами.

Кроме того, средства также вернут, если рейс отменён или задерживается.

Федеральный закон должен вступить в силу в начале следующего года.

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Янковская Ольга
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