Госдума одобрила закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли законопроект о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Отмечается, что на такие билеты устанавливаются специальные тарифы.

Из закона следует, что деньги за невозвратные билеты можно получить только в ряде случаев. Речь идёт об опоздании на поезд из-за болезни, несчастном случае, смерти члена семьи. При этом любой из перечисленных случаев должен быть подкреплён документами.

Кроме того, средства также вернут, если рейс отменён или задерживается.