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Регион
Опубликовано 3 апреля 2018, 20:24

При атаке в ЦАР погиб один миротворец ООН, ещё 11 получили ранения

Фото: &copy; Flickr/United Nations Photo

Фото: © Flickr/United Nations Photo

Нападение совершили отряды "Антибалака" неподалёку от деревни Тагбара в округе Уака.

Один миротворец погиб и 11 были ранены в результате нападения на временную базу "голубых касок" ООН в Центральноафриканской Республике. Об этом 3 апреля рассказали в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

В заявлении отмечается, что нападение совершили отряды "Антибалака" неподалёку от деревни Тагбара в округе Уака. При атаке погибло около 22 ополченцев.

После произошедшего руководство МИНУСКА направило в Тагбару подкрепление.

Тело погибшего военного ООН вывезли с места событий, а раненые направлены в госпиталь.

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Анна Стрельцова
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