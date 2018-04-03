При атаке в ЦАР погиб один миротворец ООН, ещё 11 получили ранения
Фото: © Flickr/United Nations Photo
Нападение совершили отряды "Антибалака" неподалёку от деревни Тагбара в округе Уака.
Один миротворец погиб и 11 были ранены в результате нападения на временную базу "голубых касок" ООН в Центральноафриканской Республике. Об этом 3 апреля рассказали в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).
В заявлении отмечается, что нападение совершили отряды "Антибалака" неподалёку от деревни Тагбара в округе Уака. При атаке погибло около 22 ополченцев.
После произошедшего руководство МИНУСКА направило в Тагбару подкрепление.
Тело погибшего военного ООН вывезли с места событий, а раненые направлены в госпиталь.