При атаке в ЦАР погиб один миротворец ООН, ещё 11 получили ранения

Один миротворец погиб и 11 были ранены в результате нападения на временную базу "голубых касок" ООН в Центральноафриканской Республике. Об этом 3 апреля рассказали в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).