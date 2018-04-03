Госдума поддержала закон о самостоятельной явке призывников за повестками
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Согласно документу, неявка в военкомат или отказ от получения уведомления будут считаться уклонением от военной службы.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с первым замглавой комитета Андреем Красовым.
— Граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва, — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно проекту, неявка в военкомат или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.
Помимо прочего, в законопроекте предусматриваются новые правила получения повесток. В частности, если сохранится прежний способ их вручения под подпись, будет введён новый механизм — отправление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.