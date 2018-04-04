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Регион
Опубликовано 4 апреля 2018, 01:47

В Черногории задержали экс-директора Российской федерации баскетбола

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов 

По запросу российского Интерпола в Черногории задержан бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, сообщает черногорская полиция.

В России Домани подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, его задержали 31 марта в городе Херцег-Нови, начата процедура его экстрадиции.

— Подозревается, что он совершил уголовное преступление, используя должность таким образом, что ещё с несколькими лицами учредил несколько компаний, с которыми подписал фиктивные контракты в ущерб Федерации в размере около 44 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Домани занимал должность генерального менеджера сборной России по баскетболу и исполнительного директора Российской федерации баскетбола с конца 2013 года до 2015. В декабре 2016 года его объявили в розыск.

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Александра Вишнякова
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