Российских туристов предупредили о вспышке сальмонеллёза в Швеции

По данным ведомства, десять детей дошкольного возраста были инфицированы в результате контакта с больными животными.

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сальмонеллёза у животных в Швеции и попросил учитывать данную информацию при планировании поездок в королевство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Академия ветеринарии Швеции (SVA) сообщила 27 марта текущего года, что причиной вспышки сальмонеллёза у кошек в стране являются заражённые сальмонеллёзом мелкие птицы, которыми питаются животные, — уточняет пресс-служба.

По данным ведомства, с начала года в Швеции более тысячи кошек заболело острой кишечной инфекцией, чего никогда в этой стране не наблюдалось.

При этом десять детей дошкольного возраста были инфицированы сальмонеллёзом в результате контакта с больными животными. В связи с этим власти предупреждают о необходимости соблюдения личной гигиены при контактах с птицами и кошками, а также о повышенном внимании к состоянию здоровья домашних питомцев.