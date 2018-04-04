Слуцкий полетел с ЦСКА в Лондон на матч против "Арсенала"
Фото: © twitter.com/@pfc_cska
Московские армейцы вылетели в столицу Англии на игру Лиги Европы в компании своего бывшего наставника.
— Летим в Лондон. С нами большой друг клуба, — написал в "Твиттере" ЦСКА, опубликовав фотографию Леонида Слуцкого. Этот специалист возглавлял красно-синих с 2009 по 2016 год. После работал в английском "Халл Сити". С лета этого года Леонид Викторович встанет у руля "Витесса" из Голландии.
Летим в Лондон на #АрсеналЦСКА с @aeroflot! С нами большой друг клуба pic.twitter.com/tUNiePlK6O— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 апреля 2018 г.
Матч "Арсенал" — ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы состоится завтра, 5 марта, в Лондоне. Встреча начнётся в 22:05 по московскому времени.
Ответная игра пройдёт уже в Москве на "ВЭБ-арене" 12 апреля.