Слуцкий полетел с ЦСКА в Лондон на матч против "Арсенала"

— Летим в Лондон. С нами большой друг клуба, — написал в "Твиттере" ЦСКА, опубликовав фотографию Леонида Слуцкого. Этот специалист возглавлял красно-синих с 2009 по 2016 год. После работал в английском "Халл Сити". С лета этого года Леонид Викторович встанет у руля "Витесса" из Голландии.