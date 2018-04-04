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Регион
Опубликовано 4 апреля 2018, 11:42

Слуцкий полетел с ЦСКА в Лондон на матч против "Арсенала"

Фото: &copy; twitter.com/@pfc_cska

Фото: © twitter.com/@pfc_cska

Московские армейцы вылетели в столицу Англии на игру Лиги Европы в компании своего бывшего наставника.

— Летим в Лондон. С нами большой друг клуба, — написал в "Твиттере" ЦСКА, опубликовав фотографию Леонида Слуцкого. Этот специалист возглавлял красно-синих с 2009 по 2016 год. После работал в английском "Халл Сити". С лета этого года Леонид Викторович встанет у руля "Витесса" из Голландии.

Матч "Арсенал" — ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы состоится завтра, 5 марта, в Лондоне. Встреча начнётся в 22:05 по московскому времени.

Ответная игра пройдёт уже в Москве на "ВЭБ-арене" 12 апреля.

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Галина Глазко
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