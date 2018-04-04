"Самобытный талант". Путин поздравил Элину Быстрицкую с 90-летием

Глава государства пожелал актрисе театра и кино доброго здоровья, успехов и благополучия.

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем народную артистку СССР Элину Быстрицкую. Телеграмма по случаю дня рождения актрисы опубликована на сайте Кремля.

— Ваш творческий путь ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, плодотворным сотрудничеством с известными режиссёрами и актёрами, выдающимися деятелями культуры, — отметил глава государства. — Вас уважают коллеги, искренне любят зрители — за мастерство и удивительное обаяние, за верность своему призванию и яркий, самобытный талант.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Во время Великой Отечественной войны эвакуировались в Астрахань, училась на курсах медсестёр, после чего работала санитаркой во фронтовом передвижном эвакогоспитале в городе Сталино (сейчас Донецк. — Прим. ред.).

Играла в Вильнюсском русском драматическом театре, Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина, Малом театре, Московском драматическом театре им. М. Ермоловой.