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Регион
Опубликовано 4 апреля 2018, 12:41

"Злобные врали-неудачники". Депутат ГД ответил обвинителям РФ по делу Скрипаля

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Британское руководство, обвинявшее Москву в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля, выглядит "злобными вралями-неудачниками" после заявления Великобритании о невозможности установить происхождение отравляющего вещества. Такое мнение выразил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

— Те, кто в британском руководстве рассчитывал на усиление своих шатких позиций за счёт голословных обвинений России в инциденте со Скрипалями, теперь выглядят злобными вралями-неудачниками и имеют все шансы остаться за обочиной британской политики, — цитирует Железняка его пресс-служба.

Также он выразил уверенность, что страны, втянутые в дипломатический скандал из-за "псевдоевросолидарности", теперь "чувствуют неловкость".

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. В Москве обвинения отрицают. После этого США и целый ряд европейских стран отослали российских дипломатов, выразив тем самым солидарность с Лондоном. Однако позже выяснилось, что британские специалисты не смогли установить происхождение газа.

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Иван Гусев
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