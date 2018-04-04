"Злобные врали-неудачники". Депутат ГД ответил обвинителям РФ по делу Скрипаля
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Британское руководство, обвинявшее Москву в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля, выглядит "злобными вралями-неудачниками" после заявления Великобритании о невозможности установить происхождение отравляющего вещества. Такое мнение выразил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
— Те, кто в британском руководстве рассчитывал на усиление своих шатких позиций за счёт голословных обвинений России в инциденте со Скрипалями, теперь выглядят злобными вралями-неудачниками и имеют все шансы остаться за обочиной британской политики, — цитирует Железняка его пресс-служба.
Также он выразил уверенность, что страны, втянутые в дипломатический скандал из-за "псевдоевросолидарности", теперь "чувствуют неловкость".
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. В Москве обвинения отрицают. После этого США и целый ряд европейских стран отослали российских дипломатов, выразив тем самым солидарность с Лондоном. Однако позже выяснилось, что британские специалисты не смогли установить происхождение газа.