Британское руководство, обвинявшее Москву в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля, выглядит "злобными вралями-неудачниками" после заявления Великобритании о невозможности установить происхождение отравляющего вещества. Такое мнение выразил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

— Те, кто в британском руководстве рассчитывал на усиление своих шатких позиций за счёт голословных обвинений России в инциденте со Скрипалями, теперь выглядят злобными вралями-неудачниками и имеют все шансы остаться за обочиной британской политики, — цитирует Железняка его пресс-служба.

Также он выразил уверенность, что страны, втянутые в дипломатический скандал из-за "псевдоевросолидарности", теперь "чувствуют неловкость".