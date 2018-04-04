В Кемерове отказались от салюта на 9 Мая после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Ранее стало известно, что с логотипа к 100-летию города принято решение убрать огонь.

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове власти города приняли решение отменить салют на 9 Мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кемеровской администрации.

На сайте госзакупок содержится информация, из которой следует, что аукцион на проведение посвящённого Дню Победы фейерверка был отменён второго апреля.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошёл крупный пожар, в результате которого погибло 64 человека, в числе которых 41 ребёнок.