Москалькова надеется, что Трамп помилует российского лётчика Ярошенко

Правозащитница отметила, что здоровье немолодого осуждённого стремительно ухудшается.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не оставляет надежды на помилование осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.

— Не оставляю надежды быть услышанной президентом США Дональдом Трампом и добиться проявления милосердия и гуманизма в отношении Ярошенко, теперь уже немолодого и больного человека, — приводятся на сайте правозащитницы её слова.

Москалькова напомнила, что здоровье российского пилота стремительно ухудшается. Омбудсмен выразила сожаление в связи с тем, что "сообщение американской стороны о законности приговора не является ответом на просьбу о помиловании российского гражданина".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался помиловать Ярошенко, сославшись на то, что расследование его дела велось с соблюдением демократических правил.