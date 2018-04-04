Москалькова надеется, что Трамп помилует российского лётчика Ярошенко
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Правозащитница отметила, что здоровье немолодого осуждённого стремительно ухудшается.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не оставляет надежды на помилование осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.
— Не оставляю надежды быть услышанной президентом США Дональдом Трампом и добиться проявления милосердия и гуманизма в отношении Ярошенко, теперь уже немолодого и больного человека, — приводятся на сайте правозащитницы её слова.
Москалькова напомнила, что здоровье российского пилота стремительно ухудшается. Омбудсмен выразила сожаление в связи с тем, что "сообщение американской стороны о законности приговора не является ответом на просьбу о помиловании российского гражданина".
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался помиловать Ярошенко, сославшись на то, что расследование его дела велось с соблюдением демократических правил.
Напомним, российского лётчика Константина Ярошенко приговорили в 2011 году в Штатах к 20 годам заключения. Его арестовали в мае 2010 года якобы за контрабанду крупной партии кокаина и попытки продажи запрещённых веществ.