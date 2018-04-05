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Опубликовано 5 апреля 2018, 07:10

Новый фильм Спилберга получит официальное продолжение

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Только фантастический боевик "Первому игроку приготовиться" вышел в прокат, как студия Universal активизировала работу над ещё одним проектом, основанным на произведении Эрнеста Клайна.

Студия решила так поступить в связи с тем, что фильм Стивена Спилберга за первые выходные собрал 186 миллионов долларов. Теперь команда занимается производством ленты под названием "Армада".

Права на адаптацию книги студия получила ещё в 2012 году. Тогда Эрнест Клайн работал не только над текстом для книжной версии, но и вариантом для киноверсии. За сценарий новой картины отвечает Дэн Мазо.

Как в случае и с "Первым игроком", в "Армаде" полно различных отсылок к поп-культуре 80-х и 90-х годов. Главный герой книги — подросток Зак Лайтман, который однажды узнал, что видеоигра, в которую он играет, на самом деле используется секретной правительственной организацией для набора рекрутов в войне с инопланетной расой, продолжающейся десятки лет. Геймерам предстоит спасти мир.

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Сергей Сурепин
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