Новый фильм Спилберга получит официальное продолжение

Только фантастический боевик "Первому игроку приготовиться" вышел в прокат, как студия Universal активизировала работу над ещё одним проектом, основанным на произведении Эрнеста Клайна.

Студия решила так поступить в связи с тем, что фильм Стивена Спилберга за первые выходные собрал 186 миллионов долларов. Теперь команда занимается производством ленты под названием "Армада".

Права на адаптацию книги студия получила ещё в 2012 году. Тогда Эрнест Клайн работал не только над текстом для книжной версии, но и вариантом для киноверсии. За сценарий новой картины отвечает Дэн Мазо.