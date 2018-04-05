Специально для российского рынка создали материнскую плату "Илья Муромец"

Тайваньская компания MSI анонсировала геймерскую материнскую плату "B360M Илья Муромец". Она создана для российской аудитории.

Материнскую плату разработали на базе современного чипа Intel B360M, с возможностью поддержки процессоров 8-го поколения. По словам разработчиков, компания вдохновилась подвигами воина.

Компания MSI объединила в своём устройстве новейшие технологии и истинный русский дух. Отличительной чертой нового устройства станет агрессивный дизайн.

Также производитель добавил, что материнская плата получит оптимальное охлаждение во время игры. Это позволит запускать абсолютно любые новые игры.