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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 07:41

Специально для российского рынка создали материнскую плату "Илья Муромец"

Фото &copy; VK/MSI Russia

Фото © VK/MSI Russia

Тайваньская компания MSI анонсировала геймерскую материнскую плату "B360M Илья Муромец". Она создана для российской аудитории.

Материнскую плату разработали на базе современного чипа Intel B360M, с возможностью поддержки процессоров 8-го поколения. По словам разработчиков, компания вдохновилась подвигами воина.

Компания MSI объединила в своём устройстве новейшие технологии и истинный русский дух. Отличительной чертой нового устройства станет агрессивный дизайн.

Также производитель добавил, что материнская плата получит оптимальное охлаждение во время игры. Это позволит запускать абсолютно любые новые игры.

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Сергей Сурепин
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