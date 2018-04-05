Татарстан готов создать первые в России тренировочные площадки для геймеров

В Государственной думе обсудили совершенствование законодательства киберспорта. Представители Татарстана предложили внести ряд изменений в этот сегмент.

Депутат Государственной думы и координатор федерального проекта "Детский спорт" в Татарстане Ольга Павлова заявила, что Татарстан готов к реализации новых проектов, инновационных технологий и вызовам, которые делают страну независимой и сильной. По её мнению, нельзя оставаться в стороне от развития такого уникального явления, как киберспорт.

Павлова озвучила предложения Татарстана по совершенствованию законодательства киберспорта. Среди прочего есть идеи использования единой сети региональных технопарков во время проведения мероприятий. Это касается в том числе и школьных киберлиг.