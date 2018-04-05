В новом "Простоквашино" Шарик слушает музыку из игры про убийцу-психопата

Внимательные зрители заметили, что на звонке у Шарика стоит мелодия из компьютерной игры о психопате. В первом эпизоде современного продолжения легендарного мультика Шарик продемонстрировал умение пользования мессенджером.

На его ноутбуке играла композиция Crystals, написанная музыкантом M.O.O.N. Песня из нового детского мультфильма ранее использовалась в качестве саундтрека для компьютерной игры Hotline Miami. В ней геймерам приходилось становиться на сторону психопата-убийцы, который исполнял жестокие приказы.