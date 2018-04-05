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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 09:12

Xiaomi начнёт выпускать смартфоны для геймеров на постоянной основе

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Новое подразделение компании получило название Black Shark. Теперь производитель сосредоточится на мощных телефонах.

Согласно информации руководства Xiaomi, компания на самом деле ещё в 2017 году создала бренд Black Shark. Теперь под ним компания будет выпускать игровые гаджеты.

Скорее всего, речь пойдёт не только о смартфонах. В китайской корпорации уверены, что фирменные устройства для любителей видеоигр выходить будут на постоянной основе, — нас ждёт целая линейка гаджетов.

Напомним, в первой половине 2018 года в продажу поступит телефон Black Shark S1. По всей видимости, вторая версия этого устройства будет доступна уже в следующем году.

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Сергей Сурепин
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