Xiaomi начнёт выпускать смартфоны для геймеров на постоянной основе

Новое подразделение компании получило название Black Shark. Теперь производитель сосредоточится на мощных телефонах.

Согласно информации руководства Xiaomi, компания на самом деле ещё в 2017 году создала бренд Black Shark. Теперь под ним компания будет выпускать игровые гаджеты.

Скорее всего, речь пойдёт не только о смартфонах. В китайской корпорации уверены, что фирменные устройства для любителей видеоигр выходить будут на постоянной основе, — нас ждёт целая линейка гаджетов.