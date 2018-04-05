Более тысячи школьных команд со всей России сразятся в киберспортивном турнире
Игроки возрастом от двенадцати лет смогут принять участие в новом всероссийском проекте "Школьная киберлига".
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Первым событием ШКЛ станет турнир по трём дисциплинам: Dota 2, Hearthstone и Overwatch. Победителей ждут не только кубки и титулы, но и ценные призы от партнёров мероприятия.
Сейчас лига привлекает партнёров из корпоративного сегмента, которые заинтересованы в работе с новой аудиторией и развитием киберспортивного сегмента в целом. Организаторы турнира считают, что корпорации заинтересованы в охоте за юными талантами, из которых в будущем выйдут блестящие сотрудники.
ШКЛ станет площадкой для объединения учащихся 5–11 классов вокруг киберспорта. Нас ждут турниры различного масштаба.