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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 09:42

Более тысячи школьных команд со всей России сразятся в киберспортивном турнире

Игроки возрастом от двенадцати лет смогут принять участие в новом всероссийском проекте "Школьная киберлига".

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Первым событием ШКЛ станет турнир по трём дисциплинам: Dota 2, Hearthstone и Overwatch. Победителей ждут не только кубки и титулы, но и ценные призы от партнёров мероприятия.

Сейчас лига привлекает партнёров из корпоративного сегмента, которые заинтересованы в работе с новой аудиторией и развитием киберспортивного сегмента в целом. Организаторы турнира считают, что корпорации заинтересованы в охоте за юными талантами, из которых в будущем выйдут блестящие сотрудники.

ШКЛ станет площадкой для объединения учащихся 5–11 классов вокруг киберспорта. Нас ждут турниры различного масштаба.

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Сергей Сурепин
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