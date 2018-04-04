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Регион
Опубликовано 4 апреля 2018, 20:56

В Госдуме предложили запретить продажу пива в пластиковой таре более 0,5 литра

Фото: &copy;РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: ©РИА Новости/Виталий Тимкив

Как отмечают авторы законопроекта, инициатива направлена на снижение уровня алкоголизации населения.

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в пластиковой таре объёмом более 0,5 литра. Соответствующий законопроект, который содержится в базе данных нижней палаты парламента, внесла группа депутатов от "Единой России" и членов Совета Федерации.

Документ предусматривает введение поэтапного запрета на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объёмом свыше 0,5 литра, за исключением продукции на экспорт. Согласно действующей норме речь идёт о продукции, объёмом более 1,5 литра.

Как отмечают авторы законопроекта, инициатива направлена на снижение уровня алкоголизации населения.

— Очевидно, что пиво в другой, не пластиковой таре станет менее привлекательно для подростков, которые сегодня за одни и те же деньги могут купить одинаковый объём газировки в стекле или низкопробного пива, разливаемого в полимерную тару, — отмечают авторы проекта.

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Майя Селезнёва
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