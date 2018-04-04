В Госдуме предложили запретить продажу пива в пластиковой таре более 0,5 литра

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в пластиковой таре объёмом более 0,5 литра. Соответствующий законопроект, который содержится в базе данных нижней палаты парламента, внесла группа депутатов от "Единой России" и членов Совета Федерации.

Документ предусматривает введение поэтапного запрета на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объёмом свыше 0,5 литра, за исключением продукции на экспорт. Согласно действующей норме речь идёт о продукции, объёмом более 1,5 литра.

— Очевидно, что пиво в другой, не пластиковой таре станет менее привлекательно для подростков, которые сегодня за одни и те же деньги могут купить одинаковый объём газировки в стекле или низкопробного пива, разливаемого в полимерную тару, — отмечают авторы проекта.