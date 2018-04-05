В Саудовской Аравии откроют первый за 35 лет кинотеатр

В Саудовской Аравии откроется первый кинотеатр за последние 35 лет. 18 апреля в Эр-Рияде покажут "Чёрную пантеру" по комиксам Marvel, сообщает Reuters.

После усиления запретов в начале 80-х годов в стране не существовало ни одного общественного кинотеатра. А в ближайшие пять лет в Саудовской Аравии должно появиться сразу 40 площадок. Открытие общественных кинотеатров является частью нового вектора развития королевства, который задал наследный принц Мухаммед бен Салман.