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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 08:29

В Саудовской Аравии откроют первый за 35 лет кинотеатр

Фото: &copy; flickr.com/Francisco Anzola &nbsp;

Фото: © flickr.com/Francisco Anzola  

В Саудовской Аравии откроется первый кинотеатр за последние 35 лет. 18 апреля в Эр-Рияде покажут "Чёрную пантеру" по комиксам Marvel, сообщает Reuters.

После усиления запретов в начале 80-х годов в стране не существовало ни одного общественного кинотеатра. А в ближайшие пять лет в Саудовской Аравии должно появиться сразу 40 площадок. Открытие общественных кинотеатров является частью нового вектора развития королевства, который задал наследный принц Мухаммед бен Салман.

К 2030 году в стране запустят свыше 300 кинотеатров, это должно принести экономике дополнительные 24 млрд долларов дохода и создать около 30 тысяч рабочих мест.

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Иван Комогорцев
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