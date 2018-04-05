Потерявший в пожаре семью кемеровчанин записал видеообращение

В самом начале ролика Востриков заявил, что глава государства "должен знать, что происходит".

Для записи видеообращения Игорь Востриков приехал в Междуреченск к матери своей погибшей жены. Женщина, много лет проработавшая в МЧС, считает, что детей могли бы спасти, если бы спасатели у ТЦ "Зимняя вишня" вели бы себя более профессионально.

Скриншот видеообращения

— Почему они стояли и ждали спецсредства? Почему они выносили баллоны, хотя первым пунктом стоит спасение людей? Я считаю, что тех детей, которые сгорели, спасатели убили. Это просто убийство. За это нет прощения. А губернатор просит прощения у президента — это кощунство! — возмутилась женщина.

По её мнению, МЧС в настоящее время управляют "непрофессиональные и коррумпированные люди". Она уверена, что всё это началось с того, когда пожарную охрану передали под ведение министерства.

— Если бывший министр МЧС Шойгу в то время называл рукава шлангами, то это уже о чём-то говорило. Когда в руководство начали приходить танкисты, ракетчики… А учения проходят галочками на бумаге, — продолжила женщина.

При этом, по словам женщины, вызывает вопросы материально-техническое обеспечение пожарных: новая техника и вертолёты, говорит она, есть только в фильмах, а на деле — старые советские машины, которым больше 30 лет. "Пока будет безразличие и взяточничество, всё это будет продолжаться", — резюмировала она.

— Людей в городах больше, а пожарной техники меньше, но статистика пожаров уменьшается! Она сравнима со странами Африки. Как это возможно? — заключил Востриков.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он также заявил, что "власть смеётся над простыми людьми".