В Сеть утекла первая информация о новой консоли PlayStation 5

Согласно информации, совместимость будет не только на уровне программного обеспечения, как в случае с PlayStation 4 Pro, но и по аппаратному оснащению. Вместе с этим новой консоли приписывают специальный дополнительный сопроцессор APU под названием Zen, состоящий из восьми вычислительных ядер. Разработчики дополнят его графическим ускорителем GPU на основе технологии Navi.