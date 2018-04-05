В Сеть утекла первая информация о новой консоли PlayStation 5
Японская корпорация Sony не планирует долго оставаться в тени успеха Microsoft с её Xbox One X.
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В Сети появились новые подробности о консоли PlayStation 5. Новая приставка японской корпорации будет полностью совместима с технологией виртуальной реальности.
Согласно информации, совместимость будет не только на уровне программного обеспечения, как в случае с PlayStation 4 Pro, но и по аппаратному оснащению. Вместе с этим новой консоли приписывают специальный дополнительный сопроцессор APU под названием Zen, состоящий из восьми вычислительных ядер. Разработчики дополнят его графическим ускорителем GPU на основе технологии Navi.
Официальная презентация новой консоли ожидается в 2018–2019 годах.