Кузнецы выковали мачете из самой популярной игры 2017 года
Ранее эти же кузнецы изготовили катану 2B из NieR Automata, мечи Гэндзи из Overwatch и Арториаса из Dark Souls 3, "нож" Пирамидоголового из серии Silent Hill.
Американские кузнецы из шоу Man at Arms выковали мачете из многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Команда энтузиастов занимается созданием орудий из кино и видеоигр.
Они решили остановиться на мачете, так как это оружие проще всего добыть в популярной игре. С помощью мачете можно убить незащищённого противника одним ударом.
Напомним, что разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds сейчас тестируют новую тропическую карту Savage. Её особенность в компактности — 4 на 4 километра.