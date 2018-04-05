Кузнецы выковали мачете из самой популярной игры 2017 года

Американские кузнецы из шоу Man at Arms выковали мачете из многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Команда энтузиастов занимается созданием орудий из кино и видеоигр.

Они решили остановиться на мачете, так как это оружие проще всего добыть в популярной игре. С помощью мачете можно убить незащищённого противника одним ударом.