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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 08:49

Кузнецы выковали мачете из самой популярной игры 2017 года

Ранее эти же кузнецы изготовили катану 2B из NieR Automata, мечи Гэндзи из Overwatch и Арториаса из Dark Souls 3, "нож" Пирамидоголового из серии Silent Hill.

Скриншот видео&nbsp;AWE me
Скриншот видео AWE me

Американские кузнецы из шоу Man at Arms выковали мачете из многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Команда энтузиастов занимается созданием орудий из кино и видеоигр.

Они решили остановиться на мачете, так как это оружие проще всего добыть в популярной игре. С помощью мачете можно убить незащищённого противника одним ударом.

Напомним, что разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds сейчас тестируют новую тропическую карту Savage. Её особенность в компактности — 4 на 4 километра.

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Сергей Сурепин
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