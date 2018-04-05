Виртуальная реальность делает детей более социальными и сопереживающими

Некоммерческая организация Common Sense опубликовала отчёт, в котором говорится о преимуществах виртуальной реальности.

Сама фирма занимается продвижением безопасных технологий. По мнению специалистов, виртуальная реальность помогает детям становиться более социальными и сопереживающими другим людям.

Генеральный директор Common Sense Джеймс Штейер заявил, что виртуальная реальность — это захватывающая новая технология, которая уже на данном этапе позволяет обучать детей важным жизненным навыкам. Среди них — сопереживание и трезвый взгляд на будущее.

В рамках исследования специалисты провели опрос. 60% родителей считают, что их дети могут получить в виртуальной реальности негативные последствия для здоровья. 38% родителей уверены, что виртуальная реальность поможет обучить детей важным социальным навыкам.