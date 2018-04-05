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Опубликовано 5 апреля 2018, 10:50

Виртуальная реальность делает детей более социальными и сопереживающими

Фото: &copy; Flickr/Howard County Library Systems

Фото: © Flickr/Howard County Library Systems

Некоммерческая организация Common Sense опубликовала отчёт, в котором говорится о преимуществах виртуальной реальности.

Сама фирма занимается продвижением безопасных технологий. По мнению специалистов, виртуальная реальность помогает детям становиться более социальными и сопереживающими другим людям.

Генеральный директор Common Sense Джеймс Штейер заявил, что виртуальная реальность — это захватывающая новая технология, которая уже на данном этапе позволяет обучать детей важным жизненным навыкам. Среди них — сопереживание и трезвый взгляд на будущее.

В рамках исследования специалисты провели опрос. 60% родителей считают, что их дети могут получить в виртуальной реальности негативные последствия для здоровья. 38% родителей уверены, что виртуальная реальность поможет обучить детей важным социальным навыкам.

Также в отчёте сказано, что при использовании и изучении влияния виртуальной реальности на детей необходимо быть очень осторожными. Дело в том, что так или иначе технология может вызывать сильный эффект у ребёнка, когда тот перестанет отличать виртуальным мир от реального.

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Сергей Сурепин
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