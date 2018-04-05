Создатели StarCraft используют искусственный интеллект для борьбы с токсичностью

Студия Blizzard создаст искусственный интеллект. Он будет следить за поведением игроков в чате.

Сейчас команда Blizzard обучает соответствующую программу определять оскорбления на разных языках. Разработчики хотят сделать так, чтобы пользователям не приходилось отправлять жалобы вручную — всё будет работать автоматически.