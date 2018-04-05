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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 12:45

Создатели StarCraft используют искусственный интеллект для борьбы с токсичностью

Разработчики заявили о том, что они уже придумали новый способ борьбы с токсичными игроками.

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Студия Blizzard создаст искусственный интеллект. Он будет следить за поведением игроков в чате.

Сейчас команда Blizzard обучает соответствующую программу определять оскорбления на разных языках. Разработчики хотят сделать так, чтобы пользователям не приходилось отправлять жалобы вручную — всё будет работать автоматически.

Как только система будет полностью готова, разработчики займутся определением агрессивного поведения. Сейчас все силы команды брошены на решение этой задачи.

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Сергей Сурепин
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