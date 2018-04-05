Названа дата выхода нового "Человека-паука"
Разработкой игры занимается студия Insomniac. Игра будет доступна эксклюзивно для консоли PlayStation 4.
Скриншот видео PlayStation
Компания Insomniac Games назвала дату выхода боевика Marvel's Spider-Man. Игра будет доступна эксклюзивно для PlayStation 4. Релиз запланирован на 7 сентября.
В новой игре поклонники Питера Паркера смогут заниматься избиением врагов, перемещением по городу на паутине, а также коллекционированием всевозможных предметов и поиском секретов. Разработчики рассказали, что главный герой предстанет перед игроками в более взрослом виде.
Всех, кто предзакажет игру, ждут бонусы. Среди них: доступ к различным костюмам, очки навыка, тема для PS4 в стиле Spider-Man.