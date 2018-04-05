Кевин Смит снимет новых "Джея и Молчаливого Боба" в виртуальной реальности

Кинокомпания STX Entertainment анонсировала новый кинофильм о Джее и Молчаливом Бобе. Подразделение Surreal специализируется на контенте для виртуальной реальности.

Режиссёром и сценаристом нового фильма выступит Кевин Смит. Он является автором комиксов и фильмов о Джее и Молчаливом Бобе.