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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 11:14

Кевин Смит снимет новых "Джея и Молчаливого Боба" в виртуальной реальности

Производством нового фильма займётся подразделение STX Entertainment под названием Surreal.

Кадр фильма "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар"/ © Кинопоиск

Кинокомпания STX Entertainment анонсировала новый кинофильм о Джее и Молчаливом Бобе. Подразделение Surreal специализируется на контенте для виртуальной реальности.

Режиссёром и сценаристом нового фильма выступит Кевин Смит. Он является автором комиксов и фильмов о Джее и Молчаливом Бобе.

Новая лента расскажет о "ряде идиотских приключений" Джея и будет снят от лица Молчаливого Боба. Ранее Кевин Смит заявил, что работает над фильмом "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка".

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Сергей Сурепин
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