Кевин Смит снимет новых "Джея и Молчаливого Боба" в виртуальной реальности
Производством нового фильма займётся подразделение STX Entertainment под названием Surreal.
Кадр фильма "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар"/ © Кинопоиск
Кинокомпания STX Entertainment анонсировала новый кинофильм о Джее и Молчаливом Бобе. Подразделение Surreal специализируется на контенте для виртуальной реальности.
Режиссёром и сценаристом нового фильма выступит Кевин Смит. Он является автором комиксов и фильмов о Джее и Молчаливом Бобе.
Новая лента расскажет о "ряде идиотских приключений" Джея и будет снят от лица Молчаливого Боба. Ранее Кевин Смит заявил, что работает над фильмом "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка".