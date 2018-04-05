HTC бесплатно раздаёт игры с использованием виртуальной реальности
Разработчики решили провести акцию в честь дня рождения системы виртуальной реальности Vive.
Фото: © Flickr/Marco Verch
Начиная с 4 апреля владельцы шлема HTC Vive могут бесплатно получить несколько игр с помощью Viveport. Каждый год 5 апреля шлем HTC Vive празднует свой день рождения. В честь праздника всегда проходят акции и скидки. Этот год не стал исключением.
Геймеры смогут получить трёхмесячную подписку Viveport со скидкой в 50 процентов. С помощью этого сервиса можно получать доступ к пяти играм.
Также владельцы HTC Vive получат доступ к Super Puzzle Galaxy Lite, Arcade Saga и двум шутерам — Front Defense и Front Defense Heroes.