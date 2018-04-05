HTC бесплатно раздаёт игры с использованием виртуальной реальности

Начиная с 4 апреля владельцы шлема HTC Vive могут бесплатно получить несколько игр с помощью Viveport. Каждый год 5 апреля шлем HTC Vive празднует свой день рождения. В честь праздника всегда проходят акции и скидки. Этот год не стал исключением.