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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 13:16

HTC бесплатно раздаёт игры с использованием виртуальной реальности

Разработчики решили провести акцию в честь дня рождения системы виртуальной реальности Vive.

Фото: &copy; Flickr/Marco Verch

Фото: © Flickr/Marco Verch

Начиная с 4 апреля владельцы шлема HTC Vive могут бесплатно получить несколько игр с помощью Viveport. Каждый год 5 апреля шлем HTC Vive празднует свой день рождения. В честь праздника всегда проходят акции и скидки. Этот год не стал исключением.

Геймеры смогут получить трёхмесячную подписку Viveport со скидкой в 50 процентов. С помощью этого сервиса можно получать доступ к пяти играм.

Также владельцы HTC Vive получат доступ к Super Puzzle Galaxy Lite, Arcade Saga и двум шутерам — Front Defense и Front Defense Heroes.

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Сергей Сурепин
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