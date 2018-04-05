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Опубликовано 5 апреля 2018, 13:42

"Конченая" в России. Новый фильм со звездой "Отряда самоубийц" сменил название

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Movieclips Trailers

Фото: © Кадр из видео YouTube/Movieclips Trailers

Пока не ясно, изменили ли заголовок фильма после череды шуток со стороны зрителей или по какой-то иной причине, возможно, связанной с сюжетом.

5 апреля в Сети появился первый трейлер фильма Terminal на русском языке. Многие СМИ обратили внимание на перевод его названия.

Фото: © Кадр из видео YouTube/Movieclips Trailers

Фото: © Кадр из видео YouTube/Movieclips Trailers

В оригинале оно означает "Конечная станция", или "Конечная". Но в локализации компании "Централ партнершип", официального прокатчика фильма, заголовок изменили на "Конченая".

На сайте прокатчика название закреплено было за фильмом как минимум с первого апреля — через несколько дней после релиза оригинального трейлера. При этом в СМИ и на сайтах, посвящённых кино, можно было найти другой вариант. После выхода первой информации о "Конечной" многие пользователи Сети путали его с "Конченой" и даже шутили по этому поводу.

Главную роль в фильме сыграла Марго Робби. Лента выходит в прокат 17 мая.

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Сергей Сурепин
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