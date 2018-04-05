"Конченая" в России. Новый фильм со звездой "Отряда самоубийц" сменил название

Пока не ясно, изменили ли заголовок фильма после череды шуток со стороны зрителей или по какой-то иной причине, возможно, связанной с сюжетом.

На сайте прокатчика название закреплено было за фильмом как минимум с первого апреля — через несколько дней после релиза оригинального трейлера. При этом в СМИ и на сайтах, посвящённых кино, можно было найти другой вариант. После выхода первой информации о "Конечной" многие пользователи Сети путали его с "Конченой" и даже шутили по этому поводу.