"Конченая" в России. Новый фильм со звездой "Отряда самоубийц" сменил название
Пока не ясно, изменили ли заголовок фильма после череды шуток со стороны зрителей или по какой-то иной причине, возможно, связанной с сюжетом.
5 апреля в Сети появился первый трейлер фильма Terminal на русском языке. Многие СМИ обратили внимание на перевод его названия.
В оригинале оно означает "Конечная станция", или "Конечная". Но в локализации компании "Централ партнершип", официального прокатчика фильма, заголовок изменили на "Конченая".
На сайте прокатчика название закреплено было за фильмом как минимум с первого апреля — через несколько дней после релиза оригинального трейлера. При этом в СМИ и на сайтах, посвящённых кино, можно было найти другой вариант. После выхода первой информации о "Конечной" многие пользователи Сети путали его с "Конченой" и даже шутили по этому поводу.
Главную роль в фильме сыграла Марго Робби. Лента выходит в прокат 17 мая.