Россиян просят поддержать игру "Посади лес" про восстановление экологии

Сервис PosadiLes сообщил о начале разработки мобильной игры "Посади лес". Она будет направлена на восстановление лесов на территории РФ.

Разработчики попросили помощи у пользователей. Соответствующий проект они опубликовали на сайте по сбору денег Boomstarter.

В игре "Посади лес" пользователям предстоит ухаживать за своей собственной поляной. На ней будут расти деревья. Благодаря выращиванию деревьев в цифровом мире в РФ будут появляться леса и рощи, посаженные волонтёрами сообщества "Движение ЭКА".