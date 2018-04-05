Россиян просят поддержать игру "Посади лес" про восстановление экологии
Сервис PosadiLes сообщил о начале разработки мобильной игры "Посади лес". Она будет направлена на восстановление лесов на территории РФ.
Разработчики попросили помощи у пользователей. Соответствующий проект они опубликовали на сайте по сбору денег Boomstarter.
Фото: © ЭКА
В игре "Посади лес" пользователям предстоит ухаживать за своей собственной поляной. На ней будут расти деревья. Благодаря выращиванию деревьев в цифровом мире в РФ будут появляться леса и рощи, посаженные волонтёрами сообщества "Движение ЭКА".
Задача новой мобильной игры — обучить пользователей ответственному отношению к живой природе. Деньги, которые разработчики соберут на Boomstarter, уйдут на создание игрового сценария, интерфейса и других важных деталей.