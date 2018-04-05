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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 14:33

Россиян просят поддержать игру "Посади лес" про восстановление экологии

Сервис PosadiLes сообщил о начале разработки мобильной игры "Посади лес". Она будет направлена на восстановление лесов на территории РФ.

Разработчики попросили помощи у пользователей. Соответствующий проект они опубликовали на сайте по сбору денег Boomstarter.

Фото: © ЭКА

Фото: © ЭКА

В игре "Посади лес" пользователям предстоит ухаживать за своей собственной поляной. На ней будут расти деревья. Благодаря выращиванию деревьев в цифровом мире в РФ будут появляться леса и рощи, посаженные волонтёрами сообщества "Движение ЭКА".

Задача новой мобильной игры — обучить пользователей ответственному отношению к живой природе. Деньги, которые разработчики соберут на Boomstarter, уйдут на создание игрового сценария, интерфейса и других важных деталей.

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Сергей Сурепин
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