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Опубликовано 5 апреля 2018, 15:34

Геймеры по всему миру жалуются на скунсов. Всё из-за Far Cry 5

Новая игра Ubisoft более чем вдвое превысила размеры продаж предыдущей части за первую неделю и стала самой продаваемой игрой в истории серии.

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

Более половины продаж — электронные. Помимо этого, запуск шутера принёс Ubisoft более 300 миллионов долларов в первую неделю. Также рекордными оказались цифры на Twitch. Игру транслировали более 55 тысяч часов, а стримы посмотрели более 117 миллионов раз.

В связи с этим разработчики решили поделиться некоторыми забавными подробностями статистики. Показатели были собраны за последнее время.

Оказалось, что скунсы напали на 8,6 тысячи игроков, общая длина всех брошенных лопат — 38,8 миллиона метров. Также игроки поймали 5,1 миллиона рыб и метнули 35,14 миллиона динамитных шашек.

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Сергей Сурепин
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