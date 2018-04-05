Геймеры по всему миру жалуются на скунсов. Всё из-за Far Cry 5

Более половины продаж — электронные. Помимо этого, запуск шутера принёс Ubisoft более 300 миллионов долларов в первую неделю. Также рекордными оказались цифры на Twitch. Игру транслировали более 55 тысяч часов, а стримы посмотрели более 117 миллионов раз.