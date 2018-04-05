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Регион
Опубликовано 5 апреля 2018, 16:14

Дуэйн Джонсон поссорился с Вин Дизелем. Актёр не хочет сниматься в "Форсаже"

Фото: &copy; REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni

Актёр Дуэйн Джонсон дал интервью журналу Rolling Stone. Он рассказал о своём давнем конфликте с коллегой по съёмкам Вин Дизелем.

Зрители заметили, что в прошлогоднем "Форсаже" герои Джонсона и Дизеля появляются вместе в кадре только в одной сцене. Актёр рассказал, что у них на самом деле не было совместных съёмок.

Я понял, что есть фундаментальная разница в наших жизненных философиях и взглядах на съёмки и сотрудничество. Мне понадобилось некоторое время, чтобы это понять, но я рад, что ясность достигнута, будем мы работать вместе дальше или нет.

Дуэйн Джонсон

Про конфликт стало известно ещё два года назад. Тогда Джонсон опубликовал в Instagram пост о непрофессиональном поведении коллеги по съёмочной площадке. По словам актёра, сейчас конфликт исчерпан. При этом участие в "Форсаже 9" по-прежнему для него под вопросом.

Напомним, фильм "Форсаж 8" был одним из главных хитов 2017 года. Лента заработала более 1,2 миллиарда долларов в прокате.

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Сергей Сурепин
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