Дуэйн Джонсон поссорился с Вин Дизелем. Актёр не хочет сниматься в "Форсаже"

Актёр Дуэйн Джонсон дал интервью журналу Rolling Stone. Он рассказал о своём давнем конфликте с коллегой по съёмкам Вин Дизелем.

Зрители заметили, что в прошлогоднем "Форсаже" герои Джонсона и Дизеля появляются вместе в кадре только в одной сцене. Актёр рассказал, что у них на самом деле не было совместных съёмок.

Я понял, что есть фундаментальная разница в наших жизненных философиях и взглядах на съёмки и сотрудничество. Мне понадобилось некоторое время, чтобы это понять, но я рад, что ясность достигнута, будем мы работать вместе дальше или нет. Дуэйн Джонсон

Про конфликт стало известно ещё два года назад. Тогда Джонсон опубликовал в Instagram пост о непрофессиональном поведении коллеги по съёмочной площадке. По словам актёра, сейчас конфликт исчерпан. При этом участие в "Форсаже 9" по-прежнему для него под вопросом.