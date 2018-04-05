"Запрет на определённые действия". В России ввели новую меру пресечения

Теперь на усмотрение суда подозреваемого могут ограничить в действиях — например, запретить ему выходить в определённые периоды времени за пределы жилого помещения или находиться в определённых местах.

Госдума расширила список мер пресечения для подозреваемых в совершении преступлений. Законопроект о введении "запрета на определённые действия" был одобрен в четверг в окончательном чтении.

В соответствии с документом, суд может запретить подозреваемому общаться с определённым кругом лиц, выходить из дома в какие-то периоды времени или, например, пользоваться средствами связи. Запрет может напрямую касаться тех действий, которые повлекли за собой совершение преступления. Например, виновникам ДТП на время расследования или судебного процесса могут запретить управлять автомобилем.